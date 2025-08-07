Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli sollen sich getrennt haben

Berichte über eine angebliche Trennung Elordis und Giannullis waren schon im Sommer 2022 erstmals aufgekommen, jetzt soll alles endgültig vorbei sein. Anfang des Jahres hatten unterdessen US–Medien geschrieben, dass auch die Beziehung von Gerber und Butler vorüber sei. Erst Anfang der Woche sollen sowohl das Model als auch Elordi – getrennt voneinander – eine vorgezogene Geburtstagsfeier von Cara Delevingne (32) besucht haben. Vor wenigen Wochen wurde Gerber aber angeblich beim Knutschen mit Lewis Pullman (32), dem Sohn von Schauspieler Bill Pullman (71), während eines Konzerts erwischt.