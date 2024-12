Jacques und Gabriella von Monaco: Neue Fotos zum zehnten Geburtstag

Zwölf neue Aufnahmen

Auf der offiziellen Instagramseite der Royals hiess es am Dienstag zum Ehrentag der beiden Kinder: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Thronfolger Jacques und Prinzessin Gabriella!» Dazu wurde eine Videocollage mit insgesamt zwölf Bildern für die Follower geteilt. Der Clip, den auch die Stiftung der Fürstin – die Princess Charlene of Monaco Foundation – in ihrer Instagram–Story postete, enthält zehn Fotos mit beiden Kindern sowie zwei einzelne Porträtaufnahmen der beiden Geburtstagskinder.