Jada Pinkett Smith hofft auf Versöhnung nach Oscar-Ohrfeige

Heilen, aussprechen und versöhnen

Daraufhin geht sie auch kurz auf den Übergriff ein. «Nun, in Bezug auf die Oscars-Nacht ist meine tiefste Hoffnung, dass diese beiden intelligenten, fähigen Männer die Gelegenheit haben, um zu heilen, sich auszusprechen und sich zu versöhnen», erklärt Pinkett Smith. Beide würden in Anbetracht der derzeitigen Weltlage gebraucht. «Und wir alle brauchen einander mehr denn je», sagt sie weiter. Bis dahin würden sie und ihr Ehemann genau das tun, was sie in den vergangenen 28 Jahren getan haben. Das Paar werde demnach zusammen versuchen, «dieses Ding namens Leben» zu ergründen.