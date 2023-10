Jada Pinkett Smith: Oscar-Ohrfeige brachte sie Will wieder näher

Erkenntnisse in der Oscar–Nacht

Bei ihrem Auftritt in der britischen «The One Show» am Montagabend (30. Oktober) sagte sie über den Oscar–Skandal im März 2022: «Ich wusste, dass es eine heftige Reaktion ist. Und das war der Moment, in dem ich beschloss, an seiner Seite zu bleiben.» Will Smith war damals mitten in der Verleihung des wichtigen Filmpreises auf die Bühne gestürmt, nachdem Chris Rock über den kahlen Kopf von Jada Pinkett–Smith gewitzelt hatte. Die Schauspielerin leidet an kreisrundem Haarausfall. Nun sagte sie: «Weisst du, es ist lustig, wie intensive Situationen die Liebe verstärken können, und es war eine ziemlich schwierige Zeit, aber sie hat uns definitiv näher zusammengebracht.» Sie habe «in einer Million Jahren» nicht gedacht, dass der Hollywoodstar zu so einer Aktion fähig sei.