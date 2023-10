Jada Pinkett Smith und Will Smith schon seit sieben Jahren getrennt

Vor eineinhalb Jahren ohrfeigte Schauspieler Will Smith (55) Komiker Chris Rock (58) auf der Oscar–Bühne, nachdem dieser einen Witz über Jada Pinkett Smiths (52) kahlrasierten Kopf gemacht hatte. Als er auf seinen Platz zurückgekehrt war, rief er zweimal: «Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund!» («Keep my wife's name out your fucking mouth!»). Nun verrät die US–Schauspielerin ein überraschendes Detail über ihre Ehe. Denn zum Zeitpunkt des Oscar–Skandals 2022 waren die Eheleute Smith längst getrennt.