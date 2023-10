Jada Pinkett Smith und Will Smith: Sind ihre Kinder nun erleichtert?

Jada Pinkett Smith und Will Smith haben 1997 geheiratet. Er brachte seinen Sohn Trey (30), der aus einer vorangegangenen Beziehung stammt, mit in die Ehe. Im Rahmen der anstehenden Veröffentlichung ihres Buches «Worthy», das am 17. Oktober erscheint, hatte die Schauspielerin dem US–Magazin «People» über den Status quo ihrer heutigen Beziehung erklärt: «Wir sind immer noch dabei, es herauszufinden. [...] Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht.»