Jada Pinkett Smith will Millionen-Klage aus der Welt schaffen

Jada Pinkett Smith (54) hat bei einem Gericht in Los Angeles einen Antrag eingereicht, der eine millionenschwere Klage gegen sie stoppen soll. Die Ehefrau von Will Smith (57) soll angeblich einem ehemaligen Freund ihres Mannes gedroht haben.
Klage im letzten Dezember eingereicht
Die Klage gegen Pinkett Smith wurde laut des «People»–Magazins im Dezember 2025 von Bilaal Salaam eingereicht und der Streitwert beträgt drei Millionen US–Dollar. Salaam wirft Pinkett Smith vor, ihn verbal bedroht zu haben, nachdem er in einem Podcast behauptet hatte, er habe ihren Ehemann Will Smith bei sexuellen Handlungen mit dem Schauspieler Duane Martin (60) gesehen.
Jada Pinkett Smith hatte Salaams Aussagen demzufolge zunächst in der Radiosendung «The Breakfast Club» als «Schwachsinn» beschrieben. Als Pinkett Smith im September 2021 auf Salaam traf, soll es zum Eklat gekommen sein. Salaam wirft Pinkett Smith vor, sie habe ihm gedroht und gesagt: «Du wirst zum Vermisstenfall oder fängst dir eine Kugel.»
Antrag soll Klage aus dem Weg räumen
In einem neuen Antrag, der dem Magazin vorliegt, beantragt Jada Pinkett Smith, die Klage von Bilaal Salaam in vollem Umfang abzuweisen. In dem Antrag heisst es demnach: «Der Kläger hat freiwillig Interviews gegeben und dabei – ohne Beweise – behauptet, er habe persönlich gesehen, wie Will Smith sexuelle Handlungen ausgeübt habe. Die Vorwürfe des Klägers waren falsch, nicht belegt und sind ausschliesslich erhoben worden, um Aufmerksamkeit als Teil einer fortlaufenden öffentlichen Kampagne gegen die Beklagte und ihre Familie zu erzeugen.»
In seiner ursprünglichen Klage erklärte Salaam demzufolge, er sei von dem Schauspieler Duane Martin kontaktiert worden, der ihm mitgeteilt habe, Will Smith und Jada Pinkett Smith benötigten nach der viel beachteten Ohrfeige gegen Chris Rock bei den Oscars 2022 dringend Unterstützung im Krisenmanagement. Er sei dabei aufgefordert worden, Aufgaben zu übernehmen, die er als «illegal, unethisch oder moralisch bedenklich» empfunden habe. Man habe ihm mit «ernsten Problemen» gedroht, falls er ablehne.
Paar ist seit 1997 verheiratet
Jada Pinkett Smith heiratete Will Smith im Jahr 1997. 2023 gab sie bekannt, dass die beiden bereits seit sieben Jahren getrennt leben, aber weiterhin verheiratet sind. Sie haben zwei gemeinsame Kinder: ihren Sohn Jaden (27) und ihre Tochter Willow (25).