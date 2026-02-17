Jada Pinkett Smith will Millionen-Klage aus der Welt schaffen

Antrag soll Klage aus dem Weg räumen

In einem neuen Antrag, der dem Magazin vorliegt, beantragt Jada Pinkett Smith, die Klage von Bilaal Salaam in vollem Umfang abzuweisen. In dem Antrag heisst es demnach: «Der Kläger hat freiwillig Interviews gegeben und dabei – ohne Beweise – behauptet, er habe persönlich gesehen, wie Will Smith sexuelle Handlungen ausgeübt habe. Die Vorwürfe des Klägers waren falsch, nicht belegt und sind ausschliesslich erhoben worden, um Aufmerksamkeit als Teil einer fortlaufenden öffentlichen Kampagne gegen die Beklagte und ihre Familie zu erzeugen.»