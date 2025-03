Jaden Agassi: Bitteres Baseball-Debüt für Deutschland

Debüt zum Vergessen

Agassi kämpft mit der deutschen Nationalmannschaft um die Qualifikation für das World Baseball Classic 2026, die offizielle Baseball–WM, an der auch Spieler aus den USA teilnehmen. Nach einem Auftaktsieg gegen China, in dem er nicht spielte, betrat der Pitcher, also Werfer, in Partie zwei gegen Brasilien erstmals das Spielfeld. Doch im vierten Abschnitt liess Agassi sogleich vier Runs, also Punkte, der Brasilianer zu. Noch vor dem Ende des Innings wurde Agassi daher wieder ausgewechselt. Kein erfolgreiches Debüt.