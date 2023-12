Jahresrückblick 2023: Deutschland googelt Till Lindemann

Erneut blickt Google auf die vergangenen Monate zurück. Insbesondere die von Frauen erhobenen Vorwürfe gegen Till Lindemann (60) haben in diesem Jahr zu vielen Suchanfragen geführt. Der Rammstein–Sänger belegt in der Liste der deutschen Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse 2023 im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist, den ersten Platz. Lindemann hatte alle Anschuldigungen zurückgewiesen, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn hatte die Staatsanwaltschaft Berlin im Sommer eingestellt.