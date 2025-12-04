Jahresrückblick 2025: Ganz Deutschland googelt nach Rapper Haftbefehl

Internationale Promis: Der untreue CEO und ein neuer Papst

Vor wenigen Monaten kannte ihn nahezu niemand, dann sprach plötzlich die ganze Welt über ihn: Andy Byron führt deshalb die Liste der internationalen Persönlichkeiten in den Suchtrends an. Der ehemalige Chef des Softwareunternehmens Astronomer trat zurück, nachdem ein Kiss–Cam–Video von einem Coldplay–Konzert viral ging. In dem Clip war er mit einer Frau in enger Umarmung zu sehen, die nicht seine Ehefrau war. Sie schlug die Hände vor das Gesicht und wandte sich ab; er versuchte, sich zu verstecken.