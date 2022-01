Jake Gyllenhaal: Er spielt die Hauptrolle in «Cut and Run»

Um die Rechte des von John Glenn («Eagle Eye») geschriebenen Skripts sei laut «Variety» ein echter Bieter-Krieg ausgebrochen. Nachdem mehrere potenzielle Käufer Interesse an Glenns Skript zeigten, konnte sich demnach New Republic Pictures durchsetzen. Produzieren wird den Film demnach der Gründer von New Republic, Brian Oliver, und Präsident Bradley Fischer sowie Gyllenhaals hauseigene Nine Stories Productions.