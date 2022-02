Jamal Edwards: Britischer YouTube-Unternehmer stirbt mit 31 Jahren

Jamal Edwards war noch ein Schüler, als er SBTV gründete. 2006 startete er auf der noch jungen Videoplattform YouTube den Kanal, der sich britischem Rap widmet. «Jeder in meiner Gegend war ein MC, und ich weiss noch, wie ich dachte: ‹Warum kann ich die nicht online finden?›», sagte Edwards 2017 in einem BBC-Interview. «Ich werde die Leute in meiner Gegend filmen und es auf YouTube hochladen».