James BKS: Sein Vater Manu Dibango war «ein Workaholic»

Er lernte seinen berühmten Vater erst im Erwachsenenalter kennen - ganz zufällig auf einer Musikmesse in Cannes. «Von dem Moment an, als sich unsere Wege kreuzten, hat sich mein Leben völlig verändert, und wir haben eine sehr enge Beziehung aufgebaut», erzählt James BKS im Interview mit spot on news. Mittlerweile arbeitet Dibangos Sohn selbst mit den grossen Stars zusammen: Auf seinem Debütalbum sind etwa will.i.am (47), Little Simz (28), Idris Elba (49) und Q-Tip (52) zu hören. «Wolves of Africa» erscheint am 8. Juli.