«James Bond»-Star Ben Whishaw: Ehe nach zehn Jahren gescheitert

Whishaw spielte schon an James Bonds Seite

Der Bühnenschauspieler Whishaw wurde durch seine Darstellung des Technikgenies Q in «Skyfall» (2012) an der Seite von Daniel Craig (54) als 007 international berühmt. In Deutschland ist der Schauspieler vor allem für seine Rolle in Tom Tykwers (56) Verfilmung von «Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders» (2006) bekannt.