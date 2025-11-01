«James Bond»-Star Tchéky Karyo gestorben

War Karyo zu Beginn noch fast ausschliesslich in französischen Produktionen zu sehen, gelang ihm auch bald der Sprung über den grossen Teich, nachdem er in Luc Bessons «Nikita» mitgespielt hatte. So ergatterte er beispielsweise kurz darauf eine Rolle in Ridley Scotts Historienepos «1492 – Die Eroberung des Paradieses». Auch in Michael Bays Action–Kracher «Bad Boys – Harte Jungs» war er gegenüber Will Smith und Martin Lawrence zu sehen. Bond–Fans ist Karyo unterdessen als Dmitri Mishkin aus «James Bond 007 – GoldenEye» ein Begriff, in dem Pierce Brosnan im Jahr 1995 den berühmten Agenten gab.