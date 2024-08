James Cameron: «Avatar»- und «Titanic»-Macher wird 70 Jahre alt

Spitzenposition in ewiger Bestenliste

Doch «Titanic» markierte auf viele Arten auch eine Kursänderung im Œuvre des besonders in technischer Hinsicht so innovativen Filmemachers. Vor «Titanic» drehte Cameron fast ausschliesslich Sci–Fi–Actionfilme wie «Terminator» oder «Aliens – Die Rückkehr», die sich vornehmlich an ein jüngeres männliches Publikum richteten. Seit «Titanic», und fortgeführt mit «Avatar – Aufbruch nach Pandora» sowie dem Sequel «Avatar: The Way of Water», macht Cameron Blockbuster mit starken, zuweilen zu eindeutigen Botschaften und aufrichtigen, mitreissenden und komplett ironiefreien Liebesgeschichten.