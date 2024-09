James Cameron findet manche «Terminator»-Szenen peinlich

Der Terminator spielte bei seinem Erscheinen 1984 weltweit über 78 Millionen Dollar ein und gab den Startschuss für die Karrieren von James Cameron und Hauptdarsteller Schwarzenegger. Dass der Erfolg ihm recht gibt, betont Cameron in dem Interview ebenfalls: «Lassen Sie mich Ihre drei der vier umsatzstärksten Filme sehen – dann reden wir über die Effektivität von Dialogen.» Tatsächlich sind drei der vier kommerziell erfolgreichsten Filme unter seiner Regie entstanden: «Titanic» (1997), «Avatar – Aufbruch nach Pandora» (2009) und «Avatar: The Way of Water» (2022).