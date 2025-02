James Cameron wird Neuseeländer und stellt sich gegen Donald Trump

Die Auswirkungen der Präsidentschaft seien international – man sitze in einem Boot. Eines der besten Dinge am Leben in Neuseeland sei daher aber auch, Trumps Gesicht nicht ständig sehen zu müssen. «Ich weiss nicht, ob ich mich hier sicherer fühle, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich nicht jeden Tag auf der Titelseite darüber lesen muss», sagt er. Wenigstens lese man in neuseeländischen Zeitungen erst auf Seite drei von Trump: «Ich will das Gesicht dieses Kerls einfach nicht mehr auf der Titelseite der Zeitung sehen.» Es sei in den USA «unausweichlich. Es ist, als würde man einen Autounfall immer und immer wieder beobachten».