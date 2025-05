James Corden liebäugelt mit Londoner Bürgermeisteramt

Schauspieler und Moderator James Corden (46) könnte nach seiner Rückkehr aus den USA eine überraschende Karrierewende einschlagen. Wie die britische Zeitung «Mail on Sunday» enthüllt, soll der «Gavin and Stacey»–Star Interesse an einer Kandidatur für das Amt des Londoner Bürgermeisters geäussert haben.