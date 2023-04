James Corden über Ende seiner «Late Late Show»: Fühlt sich seltsam an"

Zu Beginn des Jahres 2015 hatte der britische Schauspieler und Moderator James Corden (44) die Moderation des CBS-Formates «The Late Late Show» von seinem Vorgänger Craig Ferguson (60) übernommen. Ziemlich schnell machte er aus der Show sein eigenes Ding, in dem er zum Beispiel das äusserst beliebte «Carpool Karaoke» als Bestandteil der Sendung einbaute. Nach acht unterhaltsamen Jahren steigt der beliebte Talkshow-Host nun endgültig aus dem Format aus. Am heutigen 27. April wird die letzte Folge auf dem US-amerikanischen TV-Sender CBS ausgestrahlt. Als Gäste seiner letzten Show werden unter anderem Superstars wie Harry Styles (29) und Will Ferrell (55) vorbeischauen.