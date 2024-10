James Franco: Seltener Auftritt mit Freundin Izabel Pakzad

Am vergangenen Wochenende blieb es nicht bei dem Auftritt in Lyon. In Paris besuchte Franco am Sonntag die Galerie Cinema, um dort eine Signierstunde seines Buches mit Gedichten und Zeichnungen abzuhalten. Die Galerie zeigt die dazugehörige Ausstellung «Our Hour of the Night» (noch bis 9. November 2024). «Als Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, der in verschiedenen künstlerischen Bereichen experimentiert, nimmt James Franco heute einen einzigartigen Platz in der zeitgenössischen Kunst ein», heisst es auf der Website. Nach seiner Fotoausstellung «New Film Stills» (2015) kehre er in die Galerie Cinema zurück, «um eine Auswahl seiner Zeichnungen und Collagen zu präsentieren, die er in den letzten vier Jahren angefertigt hat». Dabei gehe es um die «Welt von Hollywood», wobei James Franco seine Idole huldige und gleichzeitig gegen ein System rebelliere, «das ebenso verführerisch wie zerstörerisch ist».