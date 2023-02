James Gunn spricht über das Alter von Batman und Superman

Erst vor wenigen Wochen hat DC-Chef James Gunn (56) seine Pläne für einen neuen Superman- und Batman-Kinofilm vorgestellt. Im Juli 2025 soll demnach «Superman: Legacy» in den Kinos erscheinen, während ein neuer Batman-Film den Titel «The Brave and the Bold» trägt und derzeit noch kein Startdatum besitzt. Auf Twitter hat Gunn jetzt auf Fragen einiger User reagiert, und dabei inkorrekte Annahmen zum Alter der beiden ikonischen Superhelden in ihren kommenden Solofilmen korrigiert.