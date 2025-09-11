James Gunn verrät: Das passiert im neuen «Superman»-Streifen

«Es ist eine Geschichte darüber, wie Lex Luthor und Superman bis zu einem gewissen Grad zusammenarbeiten müssen, um einer viel, viel grösseren Bedrohung entgegenzutreten», sagte James Gunn. «Und es ist noch komplizierter als das. Es ist ebenso sehr ein Lex–Film wie ein Superman–Film. Leider kann ich mich mit der Figur Lex identifizieren.» Er wollte «unbedingt etwas Aussergewöhnliches» mit den beiden Figuren erschaffen: «Ich liebe das Drehbuch einfach so sehr», fügte der Filmemacher hinzu, der auch Co–CEO der DC Studios ist.