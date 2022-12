James McAvoy möchte «nicht leben, um zu arbeiten»

Es sei einfach nicht möglich, als Familienmitglied anwesend zu sein, wenn man in jeder Woche und in jedem Monat des Jahres Filme mache, erzählt McAvoy. Am Theater sei dies anders. Dort sei man als Schauspieler wenigstens am Tag eher verfügbar, auch wenn man abends vielleicht sechs Tage in der Woche auf der Bühne stehe. Film und TV laugten einen einfach aus, seien für ihn jedoch auch eine Freude und er liebe es: «Aber ich kann nicht all meine Tage am Set verbringen.»