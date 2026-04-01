James McAvoy: Schauspieler ist vor vier Jahren heimlich Vater geworden

Im Jahr der Geburt seines zweiten Sohnes hatte McAvoy öffentlich erklärt, künftig in der Schauspielerei einen Gang zurückzuschalten. Auf die Frage, warum er nach rund zwei Dekaden voller Arbeit das Geschäft langsamer angehen lassen wollte, sagte er damals der britischen Sonntagszeitung «The Observer» mit einem Grinsen: «Weil ich alt bin.» Er habe viel als Schauspieler gearbeitet und es geliebt, «aber ich möchte nicht leben, um zu arbeiten».