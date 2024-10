James Middleton beschreibt seine Wochenenden mit Prinzessin Kate

Auch der royale Nachwuchs von Prinzessin Kate sorgt dann offenbar für das niedliche, noch so schutzbedürftige Baby Inigo. «Die Cousins und Cousinen spielen alle ihre Rolle, wenn es darum geht, auf Inigo aufzupassen», führt James Middleton in seiner «Telegraph»– Kolumne weiter aus. Inigo hätte in Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sowie Pippas Kindern Arthur (5), Grace (3) und Rose (2) fürsorgliche Cousins und Cousinen um sich herum.