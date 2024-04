James Middleton feiert Geburtstag im Partnerlook mit Sohn

Zwei Generationen im Partnerlook: James Middleton (37) hat an seinem Geburtstag am Montag (15. April) ganz besondere Gesellschaft. Auf Instagram postete der jüngere Bruder von Prinzessin Kate (42) ein süsses Selfie, das ihn zusammen mit seinem Sohn Inigo zeigt. Vater und Sohn tragen auf dem Foto eine identische schwarze Baskenmütze. Dazu kommentierte er: «Passende Baretts, um meinen Geburtstag zu feiern. Umgeben von Familie, Freunden und natürlich meinen Hunden.» Ob seine an Krebs erkrankte ältere Schwester auch unter den Geburtstagsgästen war, liess er allerdings im Dunkeln.