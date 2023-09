Das erste Bild zeigt das ganz in Weiss gekleidete Paar barfuss an Bord eines Schiffes – verliebt strahlen sie sich an. In ihrem engen Kleid deutlich zu erkennen: der Babybauch. Auf dem zweiten Foto schaut sie ihm dabei zu, wie er in Badehose vom Oberdeck an ihr vorbei ins Meer springt. Er ist zur Kamera gewandt, die ein Dritter bedient, und lacht siegesgewiss. Auch hier ist die werdende Mutter in seitlicher Pose abgelichtet und auch hier zeichnet sich unter dem Streifenminikleid eine süsse Wölbung ab.