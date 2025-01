James Middleton: Kates Bruder geht mit Familie auf ein Abenteuer

James Middleton und der «Januar–Blues»

In dem Beitrag spricht Middleton auch ein ernstes Thema an, «eine andere Art von Januar–Blues». Dieser habe ihn früher hart getroffen – und das tue er in gewissem Masse auch heute noch. Die Nachwirkungen der Weihnachtszeit und lange dunkle Nächte in Verbindung mit zu ehrgeizigen Neujahrsvorsätzen führten dazu, «dass ich das Gefühl habe, gerade so zu überleben». Dabei habe das Jahr gerade erst begonnen.