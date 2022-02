James Morrison hört sich seine «alten Aufnahmen nicht mehr an»

Im Studio zu stehen und die alten Songs nochmal einzusingen, war für den 37-Jährigen zunächst beängstigend. «Aber nach einer Weile fühlte es sich gut an.» Vor allem eine Sache hat Morrison an der Arbeit geliebt: «Es war schön zu wissen, dass diese Lieder, auch wenn einige von ihnen 15 Jahre alt sind, immer noch so klingen, als ob Gefühle in ihnen stecken.» Er sei stolz auf sein jüngeres Ich. «Ich habe aber auch gemerkt, wie sehr ich mich verändert habe.» Das ist nicht verwunderlich, schliesslich machte der 1984 in Rugby geborene Sänger bereits in jungen Jahren seine ersten Schritte im Musikbusiness. Mit 13 Jahren griff er zum ersten Mal zur Gitarre, 2006 erschien das Debütalbum «Undiscovered» des damals 21-Jährigen. Aber auch im Leben eines James Morrison gibt es Höhen und Tiefen.