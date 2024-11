James Van Der Beek: Darum ist er auch dankbar für sein «hartes Jahr»

Ein Patentrezept, wie die schreckliche Diagnose Krebs am besten verarbeitet werden kann, gibt es nicht. Schauspieler James Van Der Beek (47), der unlängst mitteilte, an Darmkrebs erkrankt zu sein, hat einen beachtlichen Weg eingeschlagen: Zu einem Bild auf Instagram, das ihn Arm in Arm mit seiner Frau und den sechs gemeinsamen Kindern zeigt, schrieb der «Dawson's Creek»–Star: «Es war ein hartes Jahr... und ich bin für alles dankbar. Für die gigantische Neuausrichtung meines Lebens, die mir der Krebs in den Weg gestellt hat.»