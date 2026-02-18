James Van Der Beek erneuerte sein Eheversprechen auf dem Sterbebett

«Wir haben uns zwei Tage vorher dazu entschlossen, und unsere Freunde haben uns neue Ringe besorgt, unser Schlafzimmer mit Blumen und Kerzen geschmückt, und wir haben unser Gelübde im Bett erneuert», erklärte die Witwe von James Van Der Beek, der am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben war. Kimberly erzählte ausserdem, dass ein Freund der Familie, der brasilianische Musiker Poranguí, am Ende der Zeremonie «Somewhere Over the Rainbow» gespielt habe.