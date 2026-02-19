James Van Der Beek: Gruseliger Trailer zu einer seiner letzten Rollen

«James war eine Legende. Ich habe ihn zum ersten Mal in einem Café ausserhalb von Austin getroffen, um über das Drehbuch für den Film zu sprechen, den wir gemeinsam realisieren wollten», so Burr weiter. «Sein Charisma und seine Energie waren sofort spürbar. Er war ein Mensch mit grosser Überzeugungskraft – und es war deutlich zu sehen, dass er sein Leben mit einer besonderen Leidenschaft und Hingabe führte, die sich in allem widerspiegelte: in seiner Arbeit, in seiner Familie und in dem Leben, das er sich nach den frühen Erfolgen seiner Karriere in Texas aufgebaut hatte.»