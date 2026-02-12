James Van Der Beek: Im Sommer ist er noch einmal im TV zu sehen

Reese Witherspoon nimmt Abschied

Nur wenige Wochen nach ihrer Ankündigung muss Witherspoon nun Abschied von ihrem Kollegen James Van Der Beek nehmen. In ihren Instagram–Storys teilte die Oscarpreisträgerin ein Foto Van Der Beeks und schrieb dazu, sie sei «am Boden zerstört» über die Nachricht von seinem Tod. Er sei ein «aussergewöhnlicher, talentierter Mann» gewesen, der «in jeder Handlung grosse Güte und Anmut gezeigt» habe. Ihr Gebet gelte nun seiner Familie: «Mögen alle Engel über seine Familie wachen in dieser schweren Zeit.»