James Van Der Beek ist tot: Millionen-Spende für seine Familie

Kimberly Van Der Beek teilte den Spendenaufruf

Auch die Witwe des Schauspielers verbreitete den Link zur Spendenseite in den sozialen Medien. «Meine Freunde haben diesen Link erstellt, um mich und meine Kinder in dieser Zeit zu unterstützen. Mit Dankbarkeit und gebrochenem Herzen», schrieb sie dazu. Auf der GoFundMe–Seite selbst hiess es: «Im Angesicht dieses Verlustes stehen Kimberly und die Kinder vor einer ungewissen Zukunft.» Die Kosten für James' medizinische Versorgung und den langen Kampf gegen den Krebs hätten die Familie mittellos zurückgelassen.