James Van Der Beek plante «Dawson's Creek»-Revival

Auch den Kontakt hätten die beiden nie verloren, selbst in Van Der Beeks letzten Wochen nicht. Ehefrau Kimberly Van Der Beek, Mutter seiner sechs Kinder, habe dafür gesorgt, dass die Verbindung bestehen blieb. Drei Wochen nach dem Tod seines Freundes kämpft Williamson im Interview mit den Tränen. Er habe gedacht, Van Der Beek würde die Krankheit besiegen – wie so oft zuvor: «Er ist immer wieder aufgestanden. Und ich dachte, genau das würde wieder passieren.»