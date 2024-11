James Van Der Beek über seine Krebsdiagnose: «Ich erlitt einen Schock»

Dass er so offen über seinen Gesundheitszustand spricht, ist eine ganz bewusste Entscheidung. «Ich beschäftige mich seit einiger Zeit im Geheimen damit und in der Vergangenheit fand ich es hilfreich und reinigend, Dinge öffentlich zu teilen», so Van Der Beek, der zusammen mit seiner Frau Kimberly Van Der Beek sechs Kinder zwischen 14 und drei Jahren hat. Die Familie lebt gemeinsam auf einer Ranch in Texas.