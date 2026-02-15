James Van Der Beek: Vor seinem Tod sicherte er sich die Familienranch

Serienstar James Van Der Beek (1977–2026) hat offenbar kurz vor seinem Tod für seine Frau Kimberly und die sechs gemeinsamen Kinder das Zuhause vorerst abgesichert. Laut «People» leistete der Schauspieler eine Anzahlung für die Ranch in Texas, die er und seine Familie zuvor gemietet hatten.
Ein Sprecher bestätigte dem Magazin, dass James Van Der Beek, bevor er am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an einer Krebserkrankung starb, die Anzahlung auf das Anwesen in Austin gemacht hatte. Dies sei «mit Hilfe von Freunden» geschehen, damit die Familie von Miete auf Hypothek umsteigen konnte.
Familie war vor sechs Jahren nach Texas gezogen
Im Jahr 2020 waren James und Kimberly Van Der Beek von Beverly Hills, Kalifornien, mit ihren Kindern nach Austin gezogen. Das Paar hat die Töchter Olivia (15), Annabel (12), Emilia (9) und Gwendolyn (7) sowie die Söhne Joshua (13) und Jeremiah (4).
Im November 2022 sagte der «Dawson's Creek»–Star zu «People», dass die Familie seit dem Umzug entschleunigen und sich mehr mit der Natur und untereinander verbinden konnte. Es habe sie nicht nur der Natur nähergebracht, sondern auch «den natürlichen Lebenszyklen um uns herum», fügte er damals hinzu.
Grosse Unterstützung für die Familie
Nach dem Tod des Schauspielers richteten Freunde der Familie eine «GoFundMe»–Seite ein, um Spenden zu sammeln, nachdem die medizinische Versorgung von James Van Der Beek die Familie finanziell geschwächt hatte. Die Spendenaktion, die laut der Seite dazu dienen soll, «die grundlegenden Lebenshaltungskosten zu decken, Rechnungen zu bezahlen und die Ausbildung der Kinder zu finanzieren», brachte bereits über 2,5 Millionen Dollar ein.
James Van Der Beek war 1998 durch die Serie «Dawson's Creek» bekannt geworden. 2023 wurde bei ihm Darmkrebs diagnostiziert, was er im November 2024 öffentlich machte.