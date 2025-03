James Van Der Beek: Was der Krebs ihn gelehrt hat

In dem Video fasst er zusammen, was er in 48 Lebensjahren und durch seine Krebserkrankung gelernt hat. Das letzte Jahr sei das härteste Jahr seines Lebens gewesen, steigt der Schauspieler in das Video ein. Er hätte sich immer als Schauspieler, Ehemann und Vater definiert, so Van Der Beek. «Und dann musste ich in diesem Jahr meiner eigenen Sterblichkeit ins Auge blicken. Ich musste dem Tod Auge in Auge gegenübertreten. Und all diese Definitionen, die mir so sehr am Herzen lagen, wurden mir genommen.»