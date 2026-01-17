James Van Der Beek will Neujahrsvorsätze erst im März fassen

Die US–amerikanische Jugendserie «Dawson's Creek» wurde von 1998 bis 2003 ausgestrahlt. Sie zeigt das Erwachsenwerden und die romantischen Verstrickungen von vier Freunden. James Van Der Beek verkörperte die Hauptfigur Dawson Leery. Der Schauspieler machte im November 2024 die Diagnose Darmkrebs im dritten Stadium öffentlich. «Es gibt Grund zum Optimismus, und ich fühle mich gut», versicherte er damals dem Magazin «People». Ein «Dawson's Creek»–Wiedersehen in New York City im September 2025 musste der sechsfache Vater allerdings kurzfristig absagen. Im Dezember versteigerte er etliche Erinnerungsstücke an die Serie, um damit seine Behandlung zu finanzieren.