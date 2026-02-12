James Van Der Beek: Zoë Saldaña hilft Familie mit monatlicher Spende

Auch diese Stars spendeten

Den Spendenaufruf hatten Freunde seiner Witwe Kimberly Van Der Beek am Mittwoch gestartet. Auf der GoFundMe–Seite erklären sie, weshalb: Die hohen Kosten von Van Der Beeks Krebsbehandlung sowie der langwierige Kampf gegen den Darmkrebs hatten die finanziellen Reserven der Familie stark belastet. Mit den Spendengeldern sollen nun alltägliche Lebenshaltungskosten gedeckt, laufende Rechnungen bezahlt und die Ausbildung der sechs Kinder unterstützt werden. Bislang kamen bereits über 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,26 Millionen Euro) zusammen. Damit wurde das neue Spendenziel von 1,5 Millionen Dollar erreicht.