James Van Der Beek: Zoë Saldaña hilft Familie mit monatlicher Spende

Zoë Saldaña (47) zählt zu den prominenten Unterstützern einer Spendenkampagne für James Van Der Beeks (1977–2026) Familie. Die Oscarpreisträgerin will die Angehörigen des an Darmkrebs verstorbenen «Dawson's Creek»–Stars mit 2.500 US–Dollar (rund 2.106 Euro) pro Monat finanziell entlasten. Das zeigt ein Screenshot eines X–Users.
Auch diese Stars spendeten
Den Spendenaufruf hatten Freunde seiner Witwe Kimberly Van Der Beek am Mittwoch gestartet. Auf der GoFundMe–Seite erklären sie, weshalb: Die hohen Kosten von Van Der Beeks Krebsbehandlung sowie der langwierige Kampf gegen den Darmkrebs hatten die finanziellen Reserven der Familie stark belastet. Mit den Spendengeldern sollen nun alltägliche Lebenshaltungskosten gedeckt, laufende Rechnungen bezahlt und die Ausbildung der sechs Kinder unterstützt werden. Bislang kamen bereits über 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,26 Millionen Euro) zusammen. Damit wurde das neue Spendenziel von 1,5 Millionen Dollar erreicht.
Unter den Unterstützern befindet sich laut «People» auch «Wicked»–Regisseur Jon M. Chu (46), der 10.000 US–Dollar beisteuerte. Den gleichen Betrag spendete der Talent–Manager Guy Oseary (53). «Page Six» zufolge beteiligten sich auch die Schauspielerinnen Kaley Cuoco (40) und Lydia Hearst (41) sowie Moderatorin Ricki Lake (57).
Katie Holmes richtet emotionale Worte an seine Familie
James Van Der Beek starb am Mittwoch mit 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung. Die traurige Nachricht teilte seine Witwe auf Social Media. Die Krebsdiagnose hatte der Schauspieler im November 2024 öffentlich gemacht. Privat beschäftigte sie ihn bereits seit August 2023, wie er damals erklärte.
Nach seinem Tod verabschiedeten sich zahlreiche Schauspielkollegen von ihm, darunter der «Dawson's Creek»–Cast. Co–Star Katie Holmes (47) teilte auf Instagram einen Brief, in dem sie ihn unter anderem für seinen Mut, seine Selbstlosigkeit und seine Stärke würdigte. Seiner Familie versprach sie: «Wir sind immer für euch da.»