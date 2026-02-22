James Van Der Beeks Ehefrau nimmt Abschied von Eric Dane

Dane, der durch seine Rolle als Dr. Mark Sloan Weltruhm erlangte, hatte seine Diagnose erst im April 2025 öffentlich gemacht. In seinem letzten Lebensjahr verschrieb er sich fast vollständig dem Kampf für die ALS–Forschung. Seine Familie, allen voran Ehefrau Rebecca Gayheart, begleitete ihn bis zuletzt. Van Der Beek machte die Diagnose Darmkrebs im November 2024 öffentlich.