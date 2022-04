Jamie Chung: Stylisches Karo-Ensemble mit sexy Cut-Outs

Ein extravaganter Frühlings-Look: US-Schauspielerin Jamie Chung (38, «Hangover 2») präsentierte bei der Filmpremiere von «Ambulance» in Los Angeles am Montagabend ein stylisches Ensemble aus grauem Crop-Oversize-Blazer und dazu passender Anzughose. Durch das auffällige Karomuster und die Cut-Outs am Hosenbund war Chung auf dem roten Teppich ein echter Blickfang. Ein tiefer Ausschnitt verlieh dem sonst eher legeren Outfit eine Portion Sexappeal.