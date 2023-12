Jamie Dornan: Beängstigender Fan-Rummel nach «Fifty Shades of Grey»

«Es wird nie wieder so etwas wie ‹Fifty Shades› geben»

Sein «normales Leben» ist dem Schauspieler mittlerweile wichtiger, als die Bekanntheit – was auch die Wahl seiner Rollen beeinflusst. «Es wird nie wieder so etwas wie ‹Fifty Shades› geben», sagte der «The Tourist»–Darsteller der Zeitung. Und weiter: «[‹Fifty Shades of Grey›] war etwas Besonderes, vor allem weil es sich um Sex drehte. Aber es gibt natürlich auch andere Jobs, die wahnsinnige Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie zum Beispiel Superhelden–Sachen oder der verdammte James Bond – all das. Ich habe es bisher ziemlich gut geschafft, diese Art von Scheisse zu vermeiden.»