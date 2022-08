Jamie Dornan hat eine «sehr schwierige Zeit» durchlebt

Nicht nur privat ging es für den Schauspieler bergauf, auch beruflich kann der heute 40-Jährige auf einige Erfolge zurückblicken. Sein neuestes Projekt: In der Thriller-Serie «The Tourist - Duell im Outback» (ab dem 12. August in der ZDF-Mediathek) spielt er einen Mann, der nach einem Autounfall im australischen Outback in einem Krankenhaus aufwacht - und sich an nichts mehr erinnern kann. Ob Dornan selbst gerne etwas aus seinem Gedächtnis streichen würde? «Es gibt ein paar peinliche Momente in meinem Leben», erzählt der britische Darsteller lachend. «Zum Beispiel das erste Mal, als ich ein Mädchen um ein Date gebeten habe und sie Nein gesagt hat.»