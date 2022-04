Jamie Dornan zu möglicher Bond-Rolle: «Vorurteile sind eine Krankheit»

Auch seinen guten Freund Robert Pattinson (35) erwähnt Dornan in diesem Zusammenhang und nicht ganz überraschend. Denn wie der «Fifty Shades of Grey»-Darsteller wurde auch Pattinson aufgrund einer frühen Rolle lange Zeit nicht ernstgenommen - sein Part in der «Twilight»-Saga. «Schaut euch die Reaktionen an, als Rob für Batman gecastet wurde. Die waren zu 90 Prozent negativ. [...] Und all die Neinsager lieben jetzt, was Rob mit Batman gemacht hat.»