Jamie Foxx bei BET Awards unter Tränen als «Icon» geehrt

Künstler ehren Jamie Foxx

Die Bühne gehörte dann Künstlern wie Babyface und Ludacris, die Foxx' Hit «Unpredictable» performten. Tank und Jennifer Hudson erinnerten mit einer Gänsehaut–Version von «Night Time Is the Right Time» an seine Rolle als Ray Charles. Hudson sang anschliessend auch ein Snippet von Kanye Wests «Gold Digger», bei dem Foxx im Original mitwirkte. Doug E. Fresh, Teddy Riley und T–Pain feierten Foxx mit einer Performance seines Hits «Blame It». Schliesslich kehrte Stevie Wonder zurück und sagte: «Jamie, ich wusste schon damals im Club, als ich dich am Klavier sah, dass du etwas ganz Besonderes bist.»