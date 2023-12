Jamie Foxx feiert «besonderen» Geburtstag: «Ich brauchte jedes Gebet»

Hinter Hollywood–Star Jamie Foxx (56) liegt ein überaus turbulentes Jahr: Im April musste der Oscarpreisträger bekanntlich wegen offenbar gravierenden «medizinischen Komplikationen» in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Erst in der vergangenen Woche zeigte sich Foxx anlässlich einer Preisverleihung zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit. Am heutigen 13. Dezember feiert der Schauspieler nun einen – wie er selbst auf Instagram schreibt – «besonderen Geburtstag».