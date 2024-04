Jamie Foxx geht es nach gesundheitlichen Problemen wieder gut

Gesundheitsprobleme sind weiterhin unbekannt

Details zu dem medizinischen Notfall, den Foxx im April 2023 erlitten hatte, sind nicht bekannt. «Ich wollte nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herausragen – und dass ihr euch fragt, ob ich es schaffen würde», meldete er sich drei Monate später in einem Instagram–Video zurück. Er sei in den letzten Wochen «durch die Hölle» gegangen. In einem kommenden Stand–up–Programm will der Comedian diese schwere Zeit verarbeiten.